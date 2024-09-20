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Женщина получила 11 лет колонии после того, как подделала рецепт на лекарство

В Белоруссии женщина подделала рецепт и получила срок 11 лет

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Depositphotos

В Белоруссии суд вынес приговор 39-летней женщине, которая попыталась купить лекарство по поддельному рецепту. Об этом сообщает «БелТА».

Инцидент произошел в Минске. Местная жительница нередко принимала наркотики и спросила у знакомого, можно ли приобрести одно лекарство без рецепта. От мужчины она получила пустой бланк.

Женщина заполнила все данные и отправилась в аптеку. Бланк числился в утерянных, провизор об этом знала, поэтому попросила клиентку подождать. Покупательница быстро скрылась с места, но спустя несколько дней ее задержали.

В отношении минчанки возбудили уголовное дело. Известно, что она уже была несколько раз судима. Среди основных обвинений – незаконный оборот наркотиков и уклонение от возмещения расходов на детей, которые находятся на гособеспечении.

Женщину приговорили к лишению свободы на 11 лет, которые она проведет в колонии строгого режима. Также осужденная пройдет принудительное лечение от зависимости.

Ранее дочь музыканта Оззи Осборна Келли призналась, что была зависима от лекарств.

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