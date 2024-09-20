Россиянка прикидывалась серьезно больной в банке, чтобы отдать мошенникам 9 млн

Жительница Белгорода стала жертвой мошенников, отдав им девять миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представлялись 78-летней женщине сотрудниками разных структур. Сначала они заявили, что кто-то якобы похитил деньги с ее вкладов, но вернуть их все еще можно.

Для этого россиянка отправилась в банк. Там реальные сотрудники отказывались выдавать ей займы и убеждали, что женщина имеет дело с мошенниками. Несмотря на это, россиянка получила от мошенников поддельную справку о тяжелом заболевании и взяла кредит. Его пенсионерка в банке обосновала тем, что ей якобы нужна срочная операция.

После этого аферисты убедили россиянку в том, что ее квартиру продали и вернуть ее можно только оформив «зеркальную» сделку. Женщина согласилась.

«Общая сумма причиненного ей ущерба составила более девяти миллионов рублей», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В полиции устанавливают личности злоумышленников.

Ранее в Сургуте отец и дочь отдали мошенникам более 4 млн рублей.