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В Подмосковье «соцработница» похитила у пенсионерки более миллиона рублей

В Подмосковье задержали похитившую у пенсионерки 1,7 млн рублей женщину

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россиянку подозревают в том, что она обокрала квартиру 88-летней жительницы Подмосковья. Об этом сообщает МВД Медиа.

По версии правоохранителей, пенсионерке позвонила якобы сотрудница госорганизации, чтобы рассказать о нововведениях, связанных с банкнотами.

«Незнакомка рассказала о проведении некой денежной реформы, согласно которой необходимо заменить купюры старого образца на новые», – поделились в ведомстве.

Спустя некоторое время к женщине пришла 28-летняя россиянка и представилась соцработницей. Она дала москвичке заполнять бумаги, и, пока пострадавшая расписывалась в документах, прошла в другую комнату и похитила 1,7 миллиона рублей.

«Соцработнице» удалось сбежать, но вскоре ее задержали. Подозреваемой оказалась жительница Ростовской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент ростовчанка находится под стражей.

В ведомстве проводят расследование. Следователи устанавливают сообщников.

Раннее в Воронеже лифтер, испугавшись уголовного преследования, отдала аферистам 3,8 млн рублей.

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