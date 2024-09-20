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Стало известно, на что жалуются россияне после переезда в новостройки

Россияне рассказали об ухудшении самочувствия после переезда в новостройки

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Более половины россиян (53%), которые переехали в новостройки, пожаловались на ухудшение самочувствия. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное Центром медицины сна Университетской клиники МГУ им. Ломоносова и ассоциацией экспертов в области звукоизоляции «Росизол».

В опросе, который состоялся в этом месяце, приняли участие более 1,5 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет.

23% участников исследования рассказали, что после переезда в новые дома они стали более раздражительными, у 11% появилась бессонница. Головные боли появились после переезда у 8% респондентов, еще 8% пожаловались на утомляемость и снижение работоспособности. 3% участников исследования признались, что им стали чаще сниться кошмары. В то же время у 47% респондентов не появилось никаких новых жалоб после переезда.

Также участники исследования рассказали, что для них является самым беспокоящим шумом в новостройке. По словам 22% респондентов, это шум от ремонта, который ведется в соседних квартирах. Еще 15% респондентов рассказали, что их беспокоят детские крики и плач. 18% опрошенных мешают чужие разговоры, громкая музыка. звук телевизора, шумные компании, звучание музыкальных инструментов и лай собак. Еще 5% респондентов заявили, что им мешает шум с улицы. 40% участников опроса заявили, что их ничего не беспокоит.

В августе участники другого исследования заявили, что для счастья им стало необходимо больше денег — они оценили свои потребности на 16% выше. Оказалось, что необходимая для счастья сумма составила минимум 250 тысяч рублей в месяц. При этом полгода назад жителю России для счастья требовалось 215 тысяч рублей.

Ранее стало известно, на что россиянам не хватает времени.

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