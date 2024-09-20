По делу о налете на офис Wildberries арестовали бизнесмена из Рязани

Одним из фигурантов уголовного дела о стрельбе в офисе Wildberries в центре Москвы оказался бизнесмен из Рязани. Об этом сообщает «Российская Газета».

Отмечается, что у мужчины оформлен статус ИП, он занимается грузовыми перевозками. В последнее время он не участвовал в госзаказе и других крупных тендерах. Басманный суд постановил заключить бизнесмена в СИЗО на время расследования.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре произошла стрельба, в то время, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался зайти в помещение. Сама Бакальчук заявила, что мужчины хотели захватить здание. Владислав Бакальчук заявлял, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. 19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе и сам Владислав Бакальчук. Суд назначил участникам стрельбы у офиса Wildberries по 15 суток ареста.

Ранее двух фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве арестовали за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н.В Склифосовского.