Бакальчук раскрыл подробности сделки по Wildberries и Russ

Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, заявил, что Леван Мирзоян в ходе переговоров о слиянии WB и Russ предлагал ему несколько раз разные доли в организации, которая позднее была создана. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова Бакальчука в ходе его допроса.

Владислав рассказал о встрече в ресторане, на которой присутствовал он, его жена и Мирзоян. Последний предложил Бакальчуку выкупить 1% его акций за $1 млрд и 10% акций вновь создаваемой совместной организации. По его словам, такие же условия были предложены Татьяне Бакальчук. Предполагалось, что

оставшиеся 80% акций перейдут компании Russ, которой тогда владел брат Мирзояна Роберт.

Владислав Бокальчук заявил, что он и Татьяна не стали сразу соглашаться на это предложение. Как рассказал он, позже произошла еще одна встреча, где Мирзоян предложил каждому из них по 30%. В таком случае предполагалось, что братьям Мирзоян через год перейдут по 15% от Бакальчуков.

«Руки мы пожали. При этом я хочу пояснить, что моя догадка такова, что я-то пожал руку в знак прощания, а он пожал мою руку в знак того, что мы договорились», — заявил Владислав Бакальчук.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее суд назначил участникам стрельбы у офиса Wildberries по 15 суток ареста.