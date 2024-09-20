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В Петербурге отец и отчим не поделили ребенка и устроили потасовку с избиением молотком

78.ru: в Петербурге два мужчины устроили драку из-за ребенка

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Shutterstock

Жители Петербурга устроили драку с использованием молотка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Приморском районе города, на улице Шаврова. Предварительно, конфликт произошел из-за сына одного из участников. Отец планировал забрать несовершеннолетнего сына, но отчим не хотел, чтобы мальчик уходил с мужчиной.

В результате между петербуржцами завязалась драка, к которой присоединился взрослый сын одного из них. Мужчина схватился за молоток и во время конфликта нанес несколько ударов оппоненту.

«В какой-то момент молодой человек едва не пробил отчиму голову — на кадрах видно, что удар прошел по касательной и вызвал кровотечение», – сообщается в публикации.

В драке 50-летний мужчина, который приходился несовершеннолетнему отцом, упал и ударился головой об асфальт, получив серьезные травмы. Спасти его не удалось.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинске мальчик с молотком напал на детей в школе.

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