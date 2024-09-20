В Госдуме выступили против запрета теории Дарвина в школах

Изучать в школе нужно несколько альтернативных взглядов на происхождение жизни на Земле, в том числе и теорию эволюции Дарвина. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, историк Михаил Матвеев.

«Я не считаю нужным запрещать изучение в школе теории Дарвина, происхождение видов. Просто необходимо давать несколько альтернативных взглядов на происхождение жизни на Земле, среди которых, безусловно, должна быть как теория Дарвина, так и теории божественного происхождения человека. Вообще, насколько мне известно, сам Дарвин не отрицал существование Бога и даже говорил о том, что первоначальную клетку создал Творец, то есть он подразумевал Бога. А дальше уже шла соответствующая цепочка», — сказал Матвеев.

Депутат добавил, что не считает, что человек произошел от обезьяны.

«Известно, что современный человек Homo sapiens произошел от кроманьонцев 30-40 тыс. лет назад. Параллельно несколько тысячелетий существовали неандертальцы. Homo sapiens сразу появился таким, какой он есть, и заселил всю землю. И науке до настоящего момента неизвестны переходные виды. Поэтому я считаю, что массовое заселение Земли связано именно с божественным решением создать человека. Принцип онтогенеза, биогенеза я не отрицаю. Но предположить, что и насекомые, и птицы, и рыбы, и человек имеют в основе одного общего предка, то есть какую-то клетку, в которой каким-то образом в результате какого-то взрыва зародилась жизнь… В это поверить, честно говоря, даже намного труднее, чем в то, что Бог сотворил землю за шесть дней. Тем более, что никто не знает, сколько длится божественный день: миг или миллион лет», — пояснил Матвеев.

До этого бывший мэр Грозного и действующий помощник Михаила Мишустина Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову убрать теорию Дарвина из школьных учебников.

Хучиев считает, что теория Дарвина ошибочна и противоречит религиозным убеждениям. Он выразил мнение, что ее присутствие в учебниках может способствовать духовному разложению детей.

Это предложение поддержал и основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малофеев. По его мнению, система образования стоит перед выбором, во что научить верить школьников: в то, что «они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы».

Ранее антрополог Дробышевский предложил запретить штаны в ответ на идею отказаться от теории Дарвина в школах.