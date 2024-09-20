Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся с 23 сентября

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил программу по сбору и распределению средств помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте «Крокус групп».

«На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов», — сказано в сообщении.

Выплаты начнутся с 23 сентября.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Всего под стражей оказались 12 человек.

15 сентября сообщалось, что в деле о нападении террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» могут появиться новые обвиняемые.

Ранее стала известна судьба квартиры, которую снимали террористы из «Крокуса».