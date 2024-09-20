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В Воронеже лифтер, испугавшись уголовного преследования, отдала аферистам 3,8 млн рублей

В Воронеже лифтер отдала мошенникам 3,8 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Жительница Воронежа, работающая лифтером, лишилась крупной суммы из-за представившихся правоохранителями мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 63-летняя женщина, с ней связался якобы ее руководитель и предупредил, что с ней свяжутся силовики. Позже россиянке позвонили и рассказали, что она якобы финансировала «недружественное государство».

«Собеседник заверил, что возможно избежать уголовной ответственности, если на некоторое время перевести все имеющиеся сбережения в налоговый орган», – поделились в ведомстве.

Еще одна мошенница заявила, что лифтеру нужно направить деньги на специальный счет для отправки в налоговую инспекцию.

В результате россиянка обменяла все свои сбережения в валюте, заложила в ломбард украшения, оформила кредит и заняла у знакомой деньги. Все средства оказались на счетах у мошенников. Всего она отдала аферистам 3,8 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее москвичка отдала мошенникам все накопления и переоформила на них квартиру.

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