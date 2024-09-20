Антрополог предложил запретить штаны в ответ на идею отказаться от теории Дарвина в школах

Инициатива исключить теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы на основе религиозных убеждений приведет общество к Средневековью. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил антрополог и ведущий программы «Дробышевский. Человек разумный» Станислав Дробышевский.

«Прямой наводкой движемся в Средневековье с такими предложениями! А я вот хочу в палеолит! Нечего останавливаться на полпути! Все запретить: силу тяжести, теорию относительности, очки и унитазы! Штанов, кстати, в библейские времена на Ближнем Востоке никто тоже не носил. Это бесовская одежа северных варваров, к коим Исус проповедовать прямо запретил, ибо безнадежны», — заявил эксперт.

До этого миллиардер и основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малофеев поддержал идею экс-премьера Чечни Муслима Хучиева исключить теорию Дарвина из школьной программы.

По его мнению, система образования стоит перед выбором, во что научить верить школьников.

«В то, что они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы. До чего доводит подобное образование, мы можем судить по отошедшему от Бога осатанелому Западу. Если мы не хотим такого же будущего для наших детей, пора менять школьную программу», — написал в своих социальных сетях Малофеев.

Ранее депутат Вассерман заявил, что в школах нельзя отказываться от изучения теории эволюции.