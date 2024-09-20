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Облака в небе над петербургским «Лахта-центром» приняли за задымление

«Фонтанка»: в «Лахта-центре» не было задымления

Очевидцы приняли облака в небе над общественно-деловым комплексом «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге за задымление. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Без паники. Это просто петербургское небо. С «Лахта-центром» все в порядке», — отмечает издание.

К комплексу все равно приехали экстренные службы, отреагировав на сообщения горожан, добавила «Фонтанка».

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что верхние этажи здания якобы окутаны дымом.

Комплекс «Лахта-центр» включает три высотных здания, названные в соответствии с параметрами высоты: «462», «555» и «703». Корпус «462» был введен в эксплуатацию в 2018 году. Остальные корпуса планируют открыть до 2031 года.

До этого сообщалось, что 14 сентября в Колпинском районе на юго-востоке Санкт-Петербурга произошел пожар в здании больницы на улице Павловской. Пришлось эвакуировать более 50 человек. Причиной возгорания стал компьютерный томограф.

10 сентября в Санкт-Петербурге случился пожар у «Газпром арены». Мощные клубы дыма были видны издалека.

Ранее Путин оценил башню «Лахта-центр».

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