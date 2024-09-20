Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров отверг возможность самостоятельного использования Киевом дальнобойных ракет

Лавров: Киев не сможет сам использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ

close
МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не способна сама использовать дальнобойные ракеты, поставляемые Западом, для этого понадобится эксперты из тех стран, где проводилось данное вооружение. Слова дипломата приводит пресс-служба ведомства.

«Сейчас НАТО ведет войну против России. Но это гибридная война руками украинцев. Если речь пойдет о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что сами украинцы использовать их не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, полетные задания – все это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит», – сказал министр.

Он также отметил, что предоставление Украине американских, французских и британских дальнобойных ракет и разрешение ей наносить удары по любой цели на территории Российской Федерации будет «прямой войной НАТО против России».

До этого Лавров заявил, что США и страны ЕС давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины по России.

Ранее Дугин заявил, что «Евросоюз официально объявил войну России».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами