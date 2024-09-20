Лавров отверг возможность самостоятельного использования Киевом дальнобойных ракет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не способна сама использовать дальнобойные ракеты, поставляемые Западом, для этого понадобится эксперты из тех стран, где проводилось данное вооружение. Слова дипломата приводит пресс-служба ведомства.

«Сейчас НАТО ведет войну против России. Но это гибридная война руками украинцев. Если речь пойдет о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что сами украинцы использовать их не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, полетные задания – все это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит», – сказал министр.

Он также отметил, что предоставление Украине американских, французских и британских дальнобойных ракет и разрешение ей наносить удары по любой цели на территории Российской Федерации будет «прямой войной НАТО против России».

До этого Лавров заявил, что США и страны ЕС давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины по России.

Ранее Дугин заявил, что «Евросоюз официально объявил войну России».