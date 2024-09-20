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Пользователи Gmail сообщили о неполадках в работе почтового сервиса

РОЦИТ порекомендовал не использовать почту Google в качестве основной

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Пользователи почтового сервиса Gmail от Google сообщают о проблемах с регистрацией и прохождением двухфакторной аутентификации. Об этом сообщается в Telegram-канале Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Отмечается, что указанные проблемы наблюдаются не у всех пользователей.

«Наличие подобного сбоя – повод задуматься о целесообразности владения почтовым аккаунтом от Google. Учитывая очевидные проблемы с серверами западного ИТ-гиганта в России, которые уже отразились на работе видеохостинга YouTube, всегда есть риск сбоя и в других сервисах корпорации», — говорится в сообщении.

В РОЦИТ уточнили, что потеря доступа к почтовому аккаунту может стать неприятным событием, в особенности если к этому адресу был привязан аккаунт на «Госуслугах». Кроме того, большинству пользователей с телефонами на базе ОС Android эта проблема не позволит пользоваться приложениями из официального магазина Google Play и пользоваться другими сервисами компании.

«Невозможность зарегистрироваться в сервисах Google лишает пользователя доступа к магазину приложений компании. Кроме того, даже если аккаунт уже существует, вероятный взлом почты открывает злоумышленникам доступ к большому массиву информации о пользователе, что крайне опасно с точки зрения кибербезопасности. И опасно вдвойне, если почта была привязана к каким-либо другим аккаунтам. РОЦИТ не рекомендует использовать почтовый аккаунт Google в качестве основного», — отмечается в сообщении.

В связи с этим в РОЦИТ назвали более практичным и безопасным создание аккаунта на одном из отечественных почтовых сервисов.

Ранее председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщал, что почтовый сервис Gmail может быть небезопасен, так как Google в автоматическом режиме обрабатывает всю переписку, чтобы использовать эти данные в коммерческих целях, считает.

«Я нисколько не сомневаюсь, что эта технология может быть использована для слежки. учитывая общую эскалацию, рекомендую всем российским пользователям отказываться от Gmail и переходить на отечественные решения», — сказал он.

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