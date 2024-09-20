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В Ростовской области конфликт школьников и семьи одного из них закончился заведением дела

В Ростовской области возбудили дело после конфликта на территории школы

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В Ростовской области разборки в школе закончились уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в учебном заведении Тацинского района. Изначально между двумя учениками возник конфликт «на почве личных неприязненных отношений».

Один из учащихся рассказал о ссоре дома, после чего родственники подростка пришли в школу и стали угрожать второму участнику конфликта.

«Также один из прибывших повредил автомобиль, принадлежащий его отцу», – поделились в ведомстве.

В действиях семьи следователи усмотрели признаки хулиганства. На данный момент специалисты следственного комитета проводят все необходимые мероприятия. Сейчас участников произошедшего опрашивают, назначены экспертизы.

До этого в Лос-Анджелесе родители учеников начальной школы подрались со сторонниками ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Люди выступали против навязывания детям мероприятий, связанных с движением, что не понравилось сторонникам.

Ранее в частной школе Новосибирска драка первоклассников закончилась обращением в прокуратуру.

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