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В Чувашии водитель не заметила красный свет из-за солнца и столкнулась с поездом

В Чувашии три человека пострадали в ДТП с участием поезда

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МВД по Чувашской Республике' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал МВД по Чувашской Республике

В Чувашии поезд сбил автомобиль, который двигался на запрещенный сигнал семафора. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на автодороге «Атлашево-Кугеси-Новочебоксарск». По версии правоохранителей, женщина за рулем легковой машины столкнулась с грузовым составом. Поезд каких-либо повреждений не получил.

На кадрах с места инцидента заметно, что машина серьезно пострадала. Во время аварии ее отнесло в сторону от рельсов.

В момент ДТП в автомобиле, помимо водителя, находились люди, в том числе и девятилетняя дочь россиянки. В результате троих человек госпитализировали, подробности об их состоянии и травмах не сообщаются. Одну из пассажирок спасти не удалось.

На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего. По словам самой женщины, находившейся за рулем, она не заметила красный свет на семафоре из-за солнца. Известно, что в салоне находилось детское кресло.

Ранее в Петербурге произошло ДТП с участием иномарок и пешехода.

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