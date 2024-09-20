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В Подольске ликвидировано открытое горение в производственном здании

МЧС: открытое горение в производственном здании в Подольске ликвидировано

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МЧС России

Пожарные успешно справились с открытым горением в производственном здании в Подольске Московской области, где огнем была охвачена площадь 4,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

«На месте происшествия была объявлена ликвидация открытого горения. В настоящее время ведутся работы по проливке и разборке конструкций», — уточнили в ведомстве.

Пожар начался в пятницу днем на улице Бронницкой в Подольске. Изначально площадь возгорания составляла 3,6 тысячи квадратных метров, однако вскоре она увеличилась до 4,8 тысячи квадратов. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно открытым источникам, по указанному адресу расположено швейное предприятие.

В МЧС до этого уточнили, что 30 человек самостоятельно эвакуировались из здания. В работе по ликвидации пожара принимают участие более 70 специалистов и 24 единицы техники. В здании частично обрушилась крыша.

Ранее на место тушения пожара в Подольске прилетел вертолет.

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