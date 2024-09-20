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У посольства Молдавии в Москве прошел митинг

В Москве прошел митинг против сокращения Молдавией числа избирательных участков

У здания молдавского посольства в Москве прошел митинг, направленный против решения Центральной избирательной комиссии Молдавии о сокращении числа избирательных участков для голосования на выборах президента и референдуме о вступлении страны в Европейский Союз. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятии собрались более ста человек, среди которых были граждане Молдавии и представители молдавской диаспоры из различных городов России. Участники акции устроили инсталляцию в виде гроба с избирательными бюллетенями, а также выражали требования о проведении честных выборов и заявляли о своем желании голосовать.

С речью к собравшимся выступил Николай Погонец, который занимал пост главы молдавской диаспоры в Москве с 2018 по 2023 год. Он призвал участников сделать осознанный выбор 20 октября, несмотря на то, что ЦИК Молдавии и власти могут проигнорировать обращения об открытии дополнительных избирательных участков. По итогам митинга активисты завершили сбор подписей под петицией, в которой высказывается просьба увеличить количество избирательных участков в России. Петиция была передана в посольство Молдавии и зарегистрирована, она должна быть рассмотрена в течение 30 дней. Под ней подписались около десяти тысяч человек, в то время как предыдущая петиция, собравшая восемь тысяч подписей, была отклонена.

Аналогичные акции протеста молдавских граждан прошли в Сургуте и Ярославле.

На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Молдавии уменьшила количество участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое — с 17 до 5.

Ранее ЦИК Молдавии не разрешил оппозиционной партии «Шанс» участвовать в выборах.

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