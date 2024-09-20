Изнасилованная мигрантом в Магнитогорске девушка оказалась дочерью участника СВО

В Магнитогорске мигрант изнасиловал дочь участника СВО и избежал серьезного срока. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 2023 году, но приговор вынесли только в текущем году. Помимо этого, стало известно, что пострадавшая является дочерью бойца, участвующего в спецоперации.

Гражданин Таджикистана работал таксистом, в день произошедшего его клиенткой оказалась 16-летняя девушка. У обоих были проблемы с возлюбленными, поэтому иностранец несколько часов катал девушку по городу и угощал шавермой.

Утром мужчина предложил поехать к нему. Известно, что пострадавшую он затащил в помещение силой, там начал приставать, и, когда она стала сопротивляться, изнасиловал.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Неудовлетворенные решением адвокат и осужденный обратились в вышестоящую инстанцию. Там срок снизили до трех с половиной лет и заменили строгий режим на общий.

Ситуация возмутила общественность. В СК РФ глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Прокуратура обжалует решение суда. Не исключается, что наказание ужесточат.

Ранее в кабмине РФ сообщили о намерении ужесточить ответственность за преступления в сфере миграции.