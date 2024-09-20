Центральный университет ввел уровни сложности программ по аналогии с лыжными трассами

В созданном при поддержке Т-Банка Центральном университете промаркировали уровни сложности образовательных программ по аналогии с лыжными трассами. Курсы делятся на три уровня — синий, красный и черный. Об этом в интервью журналу «Стимул» рассказал ректор вуза Евгений Ивашкевич.

Он отметил, что в Центральном университете от студентов не требуют моментального выбора узкой специализации. Первокурсники учатся по единой программе, включающей разработку, математику, анализ данных, бизнес и экономику, а специализацию выбирают позднее.

Студенты пробуют дисциплины на разных уровнях сложности.

При этом одно из направлений необходимо освоить на профессиональном (черном) уровне, а другие можно понижать до красного или синего уровня в зависимости от своих потребностей.

Это позволяет студентам, особенно сильным, одновременно получить до четырех специальностей. Но если учащимся сложно осилить все направления, они могут сфокусироваться на одном или двух, пояснил ректор.

Кроме того, он сообщил, что вуз вывел собственные принципы приемной кампании.

В отличие от большинства вузов, которые действуют на основании ЕГЭ и узнают своих студентов лишь в июле-августе, в Центральном университете начинают процесс отбора задолго до начала учебного года.

«Мы хотим знать, кто придет к нам учиться, поэтому фактически за год до начала учебного года, в октябре, мы начинаем заниматься с одиннадцатиклассниками, организуя разнообразные мероприятия, конкурсы, практико-ориентированные олимпиады», — рассказал Ивашкевич.

Еще одной особенностью приемной кампании является то, что у абитуриентов есть возможность получить гранты на обучение, которые предоставляются партнерами вуза, но при этом не накладывают на студентов обязательства отработать определенное количество лет в компании.

По мнению ректора вуза, бизнес должен активно вовлекаться в развитие высшего образования, формируя спрос на кадры.

Евгений Ивашкевич подчеркнул, что вуз готовит специалистов не только в интересах Т-Банка, но также сотрудничает с 40 партнерами, включая Банк России, Московскую биржу, Агентство стратегических инициатив, «Авито», VK, «Норникель», Х5 Group, «Росатом» и другие компании.

«Именно сами компании наиболее заинтересованы в подготовке специалистов новых профессий, таких как Frontend-разработчик или Data Scientist», — сказал ректор Центрального университета.