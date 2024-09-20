В РПЦ поддержали инициативу исключить теорию Дарвина из школьной программы

Нужно убрать теорию английского натуралиста Чарльза Дарвина из школьных учебников, поскольку она вводит детей в заблуждение. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РИА Новости.

«Согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую в заблуждение», — отметил он.

По словам Лукьянова, теория эволюции «безнравственна», поскольку предполагает «отсутствие Создателя у вселенной», а также не отвечает на вопрос зарождения жизни.

Кроме того, эволюционную теорию подвергали критике многие именитые ученые, в том числе лауреат Нобелевской премии Эрнст Чейн, так как ее положения противоречат современной науке, добавил председатель Патриаршей комиссии.

Накануне бывший премьер-министр Чеченской республики и экс-мэр Грозного Муслим Хучиев предложил министру просвещения России Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьной программы.

По мнению члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия Вассермана, инициатива исключить теорию эволюции Дарвина из учебников на основе религиозных убеждений демонстрирует «слишком примитивное представление о религии».

Ранее российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином.