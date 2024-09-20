Участник перестрелки у офиса Wildberries служит в батальоне «Ахмат»

Один из участников перестрелки у офиса Wildberreis в Москве Умар Чичаев служит в спецподразделении Росгвардии «Ахмат-1». Об этом он рассказал в Басманном суде в ходе заседания по избранию ему меры пресечения, передает mk.ru.

Он заявил, что служит заместителем командира. Чичаев женат, имеет четверых детей.

На заседании Чичаев сказал, что у него кружится голова и попросил закрыть процесс. Суд объявил процесс закрытым.

До этого сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал Умара Чичаева по делу о перестрелке у офиса Wildberries. При этом утверждалось, что он боец смешанных единоборств.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит ходатайство об обыске в жилище Бакальчука.