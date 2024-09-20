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Цифровая инсталляция «Мозаика мегаполиса» открылась в столичном парке «Зарядье»

Современные художники представили свой взгляд на Москву в парке «Зарядье»

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Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Произведения четырех цифровых художников из галереи VS Gallery представили на медиакуполе туристическо-информационного центра в парке «Зарядье», сообщается на портале мэра Москвы.

Посетители парка увидят работы под названиями «Киберфлора», «Латентные пространства», «Мурмурация» и «Пикселизация». Каждая из них затрагивает темы человеческой природы, взаимодействия с окружающим миром и восприятия городской среды.

Художница Юлия Низамутдинова, автор проекта «Киберфлора», своей работой стремилась заставить зрителя задуматься о будущем сосуществования человека и технологий, отмечают создатели инсталляции.

Ринат Абдрахманов из Казахстана с помощью работы «Латентные пространства» представляет Москву как мегаполис, в котором исторические здания и современные небоскребы существуют в цифровом измерении.

Проект «Мурмурация» диджитал-художника Данилы Карамушкина предлагает поразмышлять над тем, как цифровые инновации могут улучшить природу человеческого мира.

Работа участника международных и российских биеннале Кирилла Рейва «Пикселизация» демонстрирует переход современного горожанина из реальности в виртуальное пространство.

Проекты современных художников будут представлены в «Зарядье» до 6 октября.

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