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В Новосибирске мужчины из бизнес-класса пошутили о бомбе и задержали самолет на два часа

В Новосибирске двоих пассажиров бизнес-класса сняли с рейса из-за шутки о бомбе

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Самолет вылетел из аэропорта Новосибирска с задержкой из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в Толмачево. Пассажиры уже сели на свои места в бизнес-классе борта, который следовал в Петропавловск-Камчатский.

В какой-то момент стюардессы стали поправлять багаж на полках. Мужчинам не хотелось, чтобы их вещи трогали, поэтому они заявили о бомбе в ручной клади.

Экипаж сразу же сообщил об этом факте. В результате обоих сняли с рейса и направили в отделение полиции. Пока сотрудники МВД беседовали с пассажирами, специалисты авиабезопасности досмотрели салон. В результате каких-либо опасных предметов найти не удалось.

«В итоге воздушное судно благополучно вылетело в Петропавловск-Камчатский с двухчасовой задержкой и двумя свободными креслами в бизнес-классе», – сообщается в публикации.

До этого в Канаде грузовик с едой врезался в пассажирский самолет. В результате была разрушена носовая часть воздушного судна.

Ранее в Москве задержали рейс в Сочи из-за трапа, помявшего самолет.

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