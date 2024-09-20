Посетители ярмарок выходного дня в Москве купили более 5 тыс. тонн продуктов с начала года

Ярмарки выходного дня в Москве с начала года посетили 4,5 млн человек, сообщается на сайте mos.ru.

Всего посетители приобрели более 5 тыс. тонн продуктов, 90% из которых – овощи и фрукты.

На ярмарках выходного дня в Москве посетители могут приобрести сезонные продукты. Летом на ярмарках продали 150 тонн черешни и 145 тонн клубники.

Осенью на прилавках появились овощи нового урожая, среди которых картофель, соленья, кукуруза и другие.

Также на ярмарках можно приобрести мясомолочные продукты, рыбу и мед.

Всего в Москве работает 56 ярмарочных площадок. С февраля 2024 года почти половина ярмарок выходного дня начала работать в круглогодичном формате.