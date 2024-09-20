Обновлен рекорд по длительности нахождения на МКС за один полет

Космонавты государственной корпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по продолжительности пребывания на Международной космической станции (МКС) в рамках одного полета. Об этом сообщила госкорпорация в своем аккаунте в Telegram-канале.

Рекорд был зафиксирован сегодня, 20 сентября, в 16:06:51 по московскому времени. Ранее этот рекорд принадлежал Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Франциско Рубио, непрерывно находившимся в космосе в течение 370 суток 21 часа 22 минут и 16 секунд. Ожидается, что Кононенко и Чуб вернутся на Землю 23 сентября, завершив свой полет, продолжавшийся 374 суток.

Отмечается, что самый продолжительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков, который находился на орбитальном комплексе «Мир» с января 1994 года по март 1995 года и провел в космосе 437 суток, 17 часов, 58 минут и 17 секунд. На втором месте находится еще один россиянин, Сергей Авдеев, который провел в космосе 379 суток, 14 часов, 51 минуту и 10 секунд с августа 1998 года по август 1999 года, также на борту «Мира».

11 сентября российская ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту Земли корабль «Союз МС-26» с международным экипажем. Старт произошел с космодрома Байконур. Позже корабль совершил стыковку с модулем «Рассвет» МКС.

Ранее в «Роскосмосе» подтвердили продолжение совместных с NASA полетов к МКС.