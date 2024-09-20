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Россиянин выиграл 17 млн рублей в лотерею и не забрал деньги

В Свердловской области человек выиграл 17 млн рублей в лотерею

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Pixabay

Житель Свердловской области стал победителем лотереи, где выиграл 17 миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам организатора лотереи, победитель еще не обратился за своим призом. Не исключается, что он еще не знает о том, что является обладателем 17 миллионов рублей.
Известно, что этот человек купил билет через приложение и заплатил за него сто рублей.

До этого в Смоленске мужчина выиграл 140 миллионов рублей. По словам самого победителя, перед розыгрышем ему приснился кот, который испачкал квартиру. Россиянин был уверен, что подобное снится к финансовому успеху и в итоге сон оказался вещим.

Мужчина рассказал, что перед выигрышем планировал продать квартиру, чтобы купить семье дом, о котором они мечтали. Теперь ему не придется продавать недвижимость. О том, куда он вложит остальные деньги, победитель не рассказал.

Ранее юрист из Самарской области с закрытыми глазами выиграл 56 миллионов рублей.

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