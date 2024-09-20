Еще восемь задержанных в Тутаеве получили по семь суток ареста

Еще восемь из 21 задержанного в Тутаеве Ярославской области получили по семь суток административного ареста за неповиновение полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ярославский областной суд.

Другие подробности не приводятся.

18 сентября в социальных сетях начали появляться видеозаписи, на которых было запечатлено задержание нескольких людей в Тутаеве. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ярославской области, в городе были проведены оперативные мероприятия.

Впоследствии агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Тутаевского района сообщило, что причиной послужила массовая драка в центральном парке. Представители правоохранительных органов уточнили, что инцидент произошел на улице Соборной. Позднее стало известно, что сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий в городе Тутаеве в Ярославской области задержали 21 человека.

19 сентября Ярославский областной суд сообщил, что 13 задержанных в Тутаеве получили по семь суток административного ареста за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки открыли стрельбу по прохожему из-за замечания.