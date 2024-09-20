В Тюмени задержан сын экс-депутата по делу о поставках для СВО

В Тюмени задержали бизнесмена Сергея Роженцева, сына бывшего депутата городской думы Валерия Роженцева. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Роженцева подозревают в завышении стоимости поставок снаряжения для специальной военной операции (СВО).

«Ему вменяют 159 статью УК РФ. Сумма хищения составляет около 200 миллионов рублей», — сказано в тексте.

Также были задержаны еще 14 человек, которым вменяется похожий состав преступления. По данным портала, Роженцев и еще четверо подозреваемых помещены в СИЗО.

Накануне стало известно, что бывший глава администрации Целинного округа Курганской области Александр Сытов уехал в зону специальной военной операции, подписав контракт с Минобороны в местах лишения свободы. В мае текущего года его приговорили к 7 годам заключения за взяточничество, мошенничество и растрату. В числе прочего чиновника обвиняли в хищении 100 тысяч рублей, предназначенных для помощи мобилизованным.

Ранее глава башкирского города Сибая отправился служить на СВО.