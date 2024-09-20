Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный петербуржец ехал на самокате домой и оказался в реанимации

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина ехал домой на самокате и попал в реанимацию

close
Shutterstock

В Петербурге пьяный мужчина решил доехать до дома на самокате, но попал в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 20 сентября на улице Николая Рубцова. 30-летний мужчина в нетрезвом состоянии взял в аренду самокат и отправился на нем домой, но поездка завершилась падением и тяжелыми травмами. С места его забрала бригада скорой помощи.

Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у него травмы головы, состояние мужчины оценили как тяжелое. Его поместили в отделение реанимации.

До этого молодая петербурженка попала в реанимацию после падения с самоката. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и ушиб мозга.

Ранее петербурженка отсудила у сбившего ее самокатчика 1,4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами