Пьяный петербуржец ехал на самокате домой и оказался в реанимации

В Петербурге пьяный мужчина решил доехать до дома на самокате, но попал в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 20 сентября на улице Николая Рубцова. 30-летний мужчина в нетрезвом состоянии взял в аренду самокат и отправился на нем домой, но поездка завершилась падением и тяжелыми травмами. С места его забрала бригада скорой помощи.

Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у него травмы головы, состояние мужчины оценили как тяжелое. Его поместили в отделение реанимации.

До этого молодая петербурженка попала в реанимацию после падения с самоката. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и ушиб мозга.

Ранее петербурженка отсудила у сбившего ее самокатчика 1,4 млн рублей.