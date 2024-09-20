Lufthansa собирается отменить рейсы в Пекин из-за санкций против РФ

Немецкая авиакомпания Lufthansa намерена отменить рейсы из Франкфурта-на-Майне в Пекин. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Шагом для такого решения может стать то, что Lufthansa сейчас вынуждена летать южнее воздушного пространства России, что увеличивает время перелета в столицу КНР приблизительно на два часа. Авиаперевозчик летает по высокозатратному маршруту в связи с тем, что РФ после введения санкций ЕС закрыла свое воздушное пространство для многих европейских авиакомпаний.

По этой же причине Lufthansa испытывает трудности на рейсах в Южную Корею и Японию, пишет журнал.

Кроме того, сейчас европейским компаниям непросто конкурировать с китайскими авиаперевозчиками, предлагающим не только быстрые стыковки, но и порой выгодные цены, отмечает издание.

До этого сообщалось, что гражданская авиация в России сумела выдержать санкционное давление со стороны Запада.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что антироссийские санкции принесли результат, обратный ожидаемому.

Ранее в ЕС рассказали о «вечном двигателе» санкций в отношении РФ.