Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил жену и выбросил в окно пятого этажа на глазах у их ребенка

Mash: в Уфе мужичина сбросил супругу с пятого этажа на глазах у маленькой дочери

close
Shutterstock

В Уфе женщина оказалась в больнице после того, как пришла домой с маленьким ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По словам старшей дочери пострадавшей, в день инцидента женщина застала главу семьи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, как рассказала девушка, напал на супругу и стал бить по голове.

Во время драки россиянка потеряла сознание, и подозреваемый выбросил ее из окна пятого этажа. В этот момент в квартире находилась четырехлетняя младшая дочь мужчины и женщины.

В результате пострадавшей понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали и восемь дней оказывали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Старшая дочь пары полагает, что его могут наказать за истязание, но на самом деле преступление более тяжкое.

Глава семьи признался в том, что бил супругу. Мужчина и женщина в браке уже 26 лет, мать двоих детей нередко ругалась с мужчиной, подавала заявление в полицию, но отзывала.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который выбросил жену и ребенка из окна 16-го этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами