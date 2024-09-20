Россиянин избил жену и выбросил в окно пятого этажа на глазах у их ребенка

В Уфе женщина оказалась в больнице после того, как пришла домой с маленьким ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По словам старшей дочери пострадавшей, в день инцидента женщина застала главу семьи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, как рассказала девушка, напал на супругу и стал бить по голове.

Во время драки россиянка потеряла сознание, и подозреваемый выбросил ее из окна пятого этажа. В этот момент в квартире находилась четырехлетняя младшая дочь мужчины и женщины.

В результате пострадавшей понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали и восемь дней оказывали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Старшая дочь пары полагает, что его могут наказать за истязание, но на самом деле преступление более тяжкое.

Глава семьи признался в том, что бил супругу. Мужчина и женщина в браке уже 26 лет, мать двоих детей нередко ругалась с мужчиной, подавала заявление в полицию, но отзывала.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который выбросил жену и ребенка из окна 16-го этажа.