Местные власти рассказали, сколько россиян остались в занятых ВСУ районах

На территории Суджанского района Курской области остаются около 1350 мирных жителей. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил глава района Александр Богачев на встрече с вывезенными жителями региона в Подмосковье. По его словам, сейчас на территории Суджанского района идут тяжелые бои.

«Идут бои, очень тяжелые. Пытаются наши их (ВСУ. — «Газета.Ru») толкать, выбивать. Естественно, они сопротивляются. Военные мне сказали: «Вы поймите правильно, мы же тоже не будем рисковать жизнями своих солдат. Мы сначала все сравняем, а потом будем заходить и зачищать», — сказал Богачев.

Сколько жителей района успели выехать за пределы Курской области, Богачев не знает.

До этого Александр Богачев рассказал «Газете.Ru», как вывозил мирных жителей Суджи в первые дни наступления ВСУ на бронированном банковском фургоне. И объяснил, почему не получилось забрать всех.

Ранее в Кремле прокомментировали обращение родственников жителей Суджи.