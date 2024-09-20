Россиянам во Всемирный день риса назвали его самый полезный сорт

Наиболее полезным сортом риса является нешлифованный (бурый), потому что он содержит гораздо больше полезных микроэлементов и безопасен для людей с сахарным диабетом. Об этом Life во Всемирный день риса рассказала нутрициолог Лариса Никитина.

По ее словам, белый рис может спровоцировать большой выброс инсулина в кровь, поэтому диабетикам советуют избегать его. При этом бурый рис проходит меньше циклов обработки, поэтому в его составе сохраняются цинк, калий, магний и витамины группы B.

«Бурый рис не повышает сахар и не ведет к диабету второго типа. Варится бурый рис почти в два раза дольше, чем белый, и бывает чуть жестче. Но любой рис лучше сочетать с какими-то белковыми продуктами, курицей или рыбой, тогда вы уменьшите его вредное воздействие. В буром рисе также присутствует клетчатка, чего нет в белом рисе», — уточнила Никитина.

Если хочется приготовить белый рис, эксперт советует есть его маленькими порциями в первой половине дня. Сочетать его важно с высокобелковыми продуктами.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух до этого говорила, что рис может быть опасен для аллергиков. Кроме того, при чрезмерном употреблении он может привести к развитию заболеваний щитовидной железы и другим проблемам со здоровьем.

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