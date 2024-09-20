Еще один участник перестрелки у офиса Wildberries арестован на 15 суток

Тверской районный суд Москвы признал участника перестрелки у офиса Wildberries Рашида Кодзоева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

До этого на 15 суток за это же правонарушение был отправлен Чапанов А. И.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее стало известно, какой гонорар пообещали участникам захвата офисов Wildberries.