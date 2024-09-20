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Любительница вейпа перенесла кому и чудом выжила, задохнувшись слизью из легких

В США любительница вейпа перенесла кому, задохнувшись слизью из легких

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Shutterstock

В США женщина, которая постоянно курила вейп, перенесла кому и чудом выжила из-за двух литров слизи в легких. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 32-летняя женщина из Цинциннати, которая постоянно курила вейп, начала испытывать тяжесть в груди. Ее здоровье стало резко ухудшаться, ей приходилось несколько раз в неделю обращаться в больницу за помощью из-за проблем с дыханием. При этом от вредной привычки американка не отказалась — она брала испаритель с собой в душ и даже спала с ним.

В мае избранник женщины нашел ее без сознания и с вытекающей изо рта и носа черной слизью. Он начал делать ей искусственное дыхание и позвонил в 911. Прибывшие медики немедленно интубировали американку и отвезли в больницу. Там ее подключили к ИВЛ. У нее произошел коллапс левого легкого, а также частично правого.

Врачи откачали из ее легких два литра жидкости для вейпа и ввели женщину в медикаментозную кому на 11 дней. В результате медикам удалось спасти американке жизнь. Она заявила, что больше никогда не прикоснется к испарительным устройствам.

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