Юноша надругался над 15-летней школьницей на лестнице в подъезде дома в Петербурге

В Петербурге 19-летний юноша надругался над 15-летней школьницей в подъезде. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в подъезде одного из многоквартирных жилых домов. Молодой человек совершил насилие в отношении девушки-подростка на лестнице, ведущей на чердак.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего, сообщает РЕН ТВ. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Нижегородской области 17-летнего подростка заподозрили в надругательстве над 13-летней девочкой в заброшенном доме. В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело, материалы передали в Следственный комитет.

Ранее в Саратовской области отец с сыном отбили ребенка у педофила.