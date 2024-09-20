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В Темрюке загорелся автобус

МВД: в Темрюке загорелся рейсовый автобус с 20 пассажирами

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ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В городе Темрюке Краснодарского края загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщается в Telegram-канале областного ГУ МВД России.

По информации ведомства, автобус сообщением «г. Темрюк – станция Голубицкая» загорелся 20 сентября около 13:30 мск на улице Розы Люксембург. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

В момент происшествия в автобусе находились 20 пассажиров, которым помог эвакуироваться водитель. Никто не пострадал.

В начале августа в Приозерском районе Ленинградской области загорелся рейсовый автобус. Инцидент произошел вблизи поселка Шумилово. Водитель и семь пассажиров эвакуировались из транспортного средства самостоятельно.

7 сентября Telegram-канал Don Mash сообщал, что злоумышленник поджег автомобиль ростовского блогера Гаспара Авакяна после негативной публикации о таганрогской автошколе.

Ранее в производственном здании в Подольске Московской области произошел пожар.

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