В Темрюке загорелся автобус

В городе Темрюке Краснодарского края загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщается в Telegram-канале областного ГУ МВД России.

По информации ведомства, автобус сообщением «г. Темрюк – станция Голубицкая» загорелся 20 сентября около 13:30 мск на улице Розы Люксембург. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

В момент происшествия в автобусе находились 20 пассажиров, которым помог эвакуироваться водитель. Никто не пострадал.

В начале августа в Приозерском районе Ленинградской области загорелся рейсовый автобус. Инцидент произошел вблизи поселка Шумилово. Водитель и семь пассажиров эвакуировались из транспортного средства самостоятельно.

7 сентября Telegram-канал Don Mash сообщал, что злоумышленник поджег автомобиль ростовского блогера Гаспара Авакяна после негативной публикации о таганрогской автошколе.

Ранее в производственном здании в Подольске Московской области произошел пожар.