Зеленский назвал жизнь Украины «планом Б»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина живет по запасному «плану Б». Об этом украинский лидер заявил на брифинге в Киеве, который транслировал YouTube-канал Еврокомиссии.

Свое заявление Зеленский сделал, комментируя наличие «плана Б» на случай отказа президента США Джо Байдена поддержать его так называемый «план победы».

«Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть «план Б»? Я откровенно ответил, что мы уже в «плане Б», мы в нем живем и боремся», — заявил президент Украины.

До этого Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлял, что «план победы» Украины зависит от быстрых и своевременных решений союзников Киева. Украинский президент также отмечал, что Украина планирует использовать предлагаемый кредит Евросоюза на €35 млрд на закупку средств противовоздушной обороны, энергетического оборудования и вооружения.

Ранее Зеленский оценил готовность мирного плана Украины.