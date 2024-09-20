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В Москве мужчина напал на девушку за отказ знакомиться с ним

В Москве мужчина избил девушку из-за того, что она отказалась с ним знакомиться

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ГСУ СК России по г. Москве

В Москве мужчина избил девушку, которая отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел неподалеку от торгового центра на Новоясеневском проспекте. Мужчина захотел познакомиться с девушкой, однако та не была настроена на общение и отказала ему. После этого он напал на нее и избил.

Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого в избиении девушки, мужчину допрашивают.

Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о состоянии пострадавшей девушки не поступало.

До этого россиянин жестоко избил девушку, отказавшую ему в соитии после отдыха в баре. Лицо пострадавшей превратилось в «опухшее месиво».

Ранее краснодарец избил незнакомку, заступившуюся за его поколоченную на улице избранницу.

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