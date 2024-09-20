Россиянам объяснили, как сэкономить на покупке машины за рубежом

С 1 октября ожидается резкое увеличение утилизационного сбора, что приведет к значительному удорожанию иномарок. Однако существует способ приобрести автомобиль почти по прежней цене, сообщает Autonews со ссылкой на информацию от CDEK.Shopping Auto.

В компании пояснили, что физические лица могут заказать доставку автомобиля из-за границы без намерения перепродажи в течение года. В данном случае дополнительная плата составит лишь 3,4 тысячи рублей. В противном случае, при использовании других методов, придется заплатить полный утилизационный сбор, который, менее чем через две недели, будет варьироваться от 150 тысяч до 2,3 миллиона рублей.

При покупке автомобиля за границей в интересах частного заказчика, сервис фактически выступает исполнителем заказа, а не просто перевозчиком. Таким образом, если транспортное средство предназначено лично для владельца, минимальный сбор является законным.

Правительство одобрило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора 13 сентября. С 1 октября ставки увеличатся на 70-85%, после чего с 1 января каждого следующего года будут индексироваться на 10-20%.

До этого портал Quto сообщил, что в России можно найти достойные варианты быстрых автомобилей до 3 млн рублей. Издание посоветовало обратить внимание на рестайлинговый Geely Coolray, который разгоняется до «сотни» за 8,1 с. Он оснащается новым 4-цилиндровым двигателем на 147 л.с. В базовой комплектации Comfort кроссовер предлагают приобрести за 2,5 млн рублей.

Ранее в России снизились цены на автомобили с пробегом.