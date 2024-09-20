Наемнику из Латвии заочно вынесли приговор в ДНР

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор латвийскому наемнику Алвису Лукше за участие в боях против России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ в своем Telegram-канале.

«Наемник из Латвии, воевавший против ВС РФ в составе формирования «Интернациональный легион», заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, за участие в боях на стороне Украины 31-летний Лукша получил более миллиона рублей.

Также Лукша был объявлен в международный розыск. По данным следствия, мужчина присоединился к Вооруженным силам Украины, после чего с февраля 2022 года по май 2023 года принимал участие в сражениях на различных участках фронта.

В свою очередь в конце августа в Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании двух граждан Колумбии по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее в РФ заочно приговорили американского наемника к 14 годам лишения свободы.