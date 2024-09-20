В Алтайском крае ввели режим ЧС

В Алтайском крае из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

По словам главы региона, члены областного правительства предложили ввести на территории края режим ЧС, связанный с переувлажнением почвы, после сбора подробной информации сельхозпроизводителей, Гидрометцентра и других специалистов. Томенко уточнил, что 20 сентября было принято соответствующее решение и подготовлены необходимые документы.

19 сентября режим ЧС из-за сильных осадков был введен в Красноярском крае.

С 10 сентября на территории Новосибирской области также был введен режим ЧС в связи с обильными осадками. По данным пресс-службы правительства региона, в августе и сентябре этого года в нескольких районах области зафиксировали переувлажнение почвы. При этом явлении состояние почвы на глубине 10-12 см характеризуется как липкое или текучее.

Ранее в Кемеровской области ввели режим ЧС ради спасения урожая.