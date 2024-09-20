Эксперт: в росте цен на яблоки виноваты не только заморозки

Повышение цен на яблоки в России в большей степени связано не с заморозками в мае, а с тем, что растет их себестоимость. Причина этому – нехватка рабочих рук, дорогая логистика и техника, рассказала НСН глава Ягодного союза Ирина Козий.

«Стало значительно сложнее приобретать необходимые материалы, средства защиты, оборудование, запчасти для этого оборудования, машины и все прочее. Это связано с курсом рубля, сама логистика поставок сложная. Это давит на себестоимость», — объяснила Козий.

Отражается на конечных цен изменение стоимости перевозок по стране. А что касается нехватки рабочих рук, то тут вопрос лежит в плоскости разбирательств с трудовыми мигрантами — из-за введенных во многих регионах страны ограничений, в этой сфере они работать больше не могут. На этом фоне повышаются издержки — производители перекладывают их на потребителей.

Порядка 40-60% яблок на российских прилавках привозятся из других стран, в числе которых Польша, Турция, Сербия и Иран, напомнила глава Ягодного союза. Также поставляют свои фрукты Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, но в меньшей степени. Из Ирана поставки начали значительно сокращаться, заключила эксперт.

Напомним, майские заморозки повредили 50-70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе, что повлияло на урожай. Сообщалось, что в целом урожай сократился на 200 тысяч тонн, или на 13%, из-за чего на российских прилавках могут появиться «технические яблоки».

Российский зерновой союз ранее предупредил о последствиях майских заморозков.