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В Воронеже могут закрыть музей известного журналиста

«КП»: музей журналиста Пескова могут закрыть в Воронеже

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Дмитрий Копылов/ТАСС

Музей, расположенный в Воронежском заповеднике имени Василия Пескова, может перестать существовать. Об этом сообщает kp.ru.

По данным газеты, между руководством заповедника и игуменьей женского Толшевского Спасо-Преображенского монастыря, который расположен на его территории, произошел конфликт — монастырь планирует вернуть себе здание, в котором находится экспозиция. Раньше там была трапезная монастыря и его по решению суда обязаны вернуть в его пользование. При этом другого помещения, в которое могли бы перенести музей, у руководства нет.

Музей Пескова открылся в 2013 году, там хранятся его письма, личные вещи, редкие книги. В заповеднике также установлен единственный в России памятник журналисту. По словам игуменьи, если здание музея освободят, там могут открыть богадельню, воскресную школу, дом для паломников.

17 сентября сообщалось, что интернет-энциклопедия «Рувики» и Музей Москвы представили выставку, посвященную истории улиц столицы. Проект, созданный в честь 877-летия Москвы, начал работу на Гоголевском бульваре. На стендах представлены главные и наиболее увлекательные факты из истории улиц, дополненные старинными фотографиями из фондов Музея Москвы.

Ранее в музее «Атом» наградили победителей конкурса «Научная вселенная».

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