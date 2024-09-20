Автобус зажал подростку ногу и протащил по асфальту в Петербурге

В Петербурге автобус зажал дверями ногу подростка и протащил его по дороге. Об этом со ссылкой на мать несовершеннолетнего сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на переулке Челиева. После занятий в колледже 17-летний студент дождался свой автобус, однако заходившая в салон перед ним женщина замешкалась и в результате молодой человек успел лишь поставить ногу, когда двери вдруг закрылись. Юноша застрял.

После этого автобус поехал и протащил подростка за собой по дороге около десяти метров. Юноша пытался оттолкнуться рукой от асфальта и разодрал кожу. Сообщается, что ученический билет, который лежал в кармане штанов, спас его ягодицы. У пострадавшего также образовался сильный ушиб ниже колена.

Мать с сыном зафиксировали травмы в больнице. Женщина планирует обратиться в полицию, чтобы стражи порядка разобрались в произошедшем.

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