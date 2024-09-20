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Названы витамины, без которых дети не смогут правильно развиваться

Врач Сайфулина: детям для правильного развития необходимы витамины D и B

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В период роста и развития детский организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

Она посоветовала включить в рацион ребенка кисломолочные продукты, орехи, зеленые овощи и зелень, которые богаты кальцием. Этот микроэлемент, по ее словам, необходим для правильного развития скелета.

«Рост костей и формирование скелета невозможно без достаточного содержания в организме витамина D. Именно он помогает усваиваться кальцию, а значит, укреплению и росту костей. Этот витамин содержится в рыбе, в некоторых молочных продуктах, а кроме того, он вырабатывается при воздействии солнечного света», — рассказала Сайфулина.

Она добавила, что в детском рационе должны присутствовать железосодержащие продукты, такие как красное мясо и бобовые. Кроме того, важно употреблять богатые витамином B злаки и куриные яйца для правильного развития нервной системы, заключила специалист.

До этого Сайфулина говорила, что осенью важно следить за питанием ребенка, чтобы защитить его от респираторных заболеваний. Она посоветовала включить в рацион продукты, богатые витаминами C и D: цитрусовые, ягоды, рыбу, яйца и молоко.

Кроме того, по ее словам, важно регулярно мыть руки, одеваться по погоде, проветривать и увлажнять помещения, а также соблюдать режим сна и питания.

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