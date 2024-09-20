Представители теробороны Белгорода сообщили о задержке выплат

Жители Белгородской области, входящие в тероборону, рассказали, что не получили выплаты за несколько месяцев. Такой информацией несколько участников отряда одного из поселков области поделились в беседе с изданием «Страсти».

«Мы не заключали договор. Писали согласие о том, что решили охранять свое поселение как тероборона. <...> За апрель нам не выплатили, выплатили за май-июнь. Вот ждем теперь остальное», — поделился местный житель.

По словам собеседника, в теобороне участвуют обычные жители, представители невоенных профессий: они ежедневно, рискуя жизнью, помогают эвакуировать людей, возят продукты тем, кто не уезжает, обезвреживают дроны. За свою работу жители получают 150 рублей в час.

Ранее Путин поручил решить вопрос с финансированием теробороны в приграничье.