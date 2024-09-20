Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители теробороны Белгорода сообщили о задержке выплат

Представители теробороны Белгорода рассказали о задержке выплат

close
Антон Вергун/РИА Новости

Жители Белгородской области, входящие в тероборону, рассказали, что не получили выплаты за несколько месяцев. Такой информацией несколько участников отряда одного из поселков области поделились в беседе с изданием «Страсти».

«Мы не заключали договор. Писали согласие о том, что решили охранять свое поселение как тероборона. <...> За апрель нам не выплатили, выплатили за май-июнь. Вот ждем теперь остальное», — поделился местный житель.

По словам собеседника, в теобороне участвуют обычные жители, представители невоенных профессий: они ежедневно, рискуя жизнью, помогают эвакуировать людей, возят продукты тем, кто не уезжает, обезвреживают дроны. За свою работу жители получают 150 рублей в час.

Ранее Путин поручил решить вопрос с финансированием теробороны в приграничье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами