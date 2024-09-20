Лицо женщины парализовало из-за сильного стресса

Лицо женщины из Британии парализовало из-за стресса, пишет LADBible. По словам пострадавшей, она не подозревала, что тяжелая работа и проблемы в личной жизни могут привести к таким последствиям.

Эмма Хокинс, пожарная из Великобритании, проснулась утром и заметила, что ее лицо выглядит «опухшим». Сначала она подумала, что у нее инсульт, и сразу обратилась за медицинской помощью. В больнице ей провели ряд тестов и исследований, после чего врачи диагностировали у нее синдром Рамсея-Ханта.

Это заболевание вызвано повреждением лицевого нерва, что приводит к параличу и другим проблемам с лицом. В основе этого синдрома может лежать вирус ветряной оспы, находившийся в спящем состоянии в организме. Однако, как считают медики, основной причиной стал стресс, который Эмма испытывала на работе и в личной жизни.

«У меня был сильный стресс, и доктора думают, что из-за перенапряжения у меня в ушном канале развился опоясывающий лишай, который вызвал воспаление и повредил нервы», — объяснила британка.

Хокинс вспоминает, что после постановки диагноза она испытала различные эмоции: шок, страх и разочарование. Также из-за болезни Эмме пришлось приостановить свою карьеру в пожарной службе, так как она не может выполнять свои обязанности должным образом.

На данный момент 35-летняя женщина находится на пути к выздоровлению, но процесс реабилитации займет много времени. Кроме того, ей предстоит операция по пересадке лицевого нерва.

Теперь Эмма делится своим опытом и рассказывает людям о синдроме Рамсея-Ханта, чтобы повысить осведомленность общества о данном заболевании и помочь другим пациентам, которые могут оказаться в такой же ситуации.

Ранее врачи объяснили связь стресса с отеками и высыпаниями на лице.