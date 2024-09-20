Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ежегодном грантовом конкурсе столицы победили 262 проекта НКО

Собянин: в этом году гранты получило рекордное число некоммерческих организаций

close
Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

По итогам столичного конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций поддержку получат 262 проекта, сообщил в своем Тelegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник назвал количество поддержанных городом инициатив НКО рекордным.

Больше всего победителей — 62 проекта — в номинации «Молодежь Москвы».

Гранты в номинации «Наше наследие» получат 55 патриотических инициатив.

На третьем месте — 37 победителей – инициативы, связанные со здоровым образом жизни и спортом.

Всего в конкурсе было представлено 12 номинаций.

Сергей Собянин отметил, что столичные некоммерческие организации участвуют в важнейших городских программах.

Грантовый конкурс помогает им воплощать в жизнь значимые проекты.

За 20 с лишним лет поддержку от города получили уже больше 3,4 тыс. некоммерческих проектов, уточнил мэр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами