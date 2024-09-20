В ежегодном грантовом конкурсе столицы победили 262 проекта НКО

По итогам столичного конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций поддержку получат 262 проекта, сообщил в своем Тelegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник назвал количество поддержанных городом инициатив НКО рекордным.

Больше всего победителей — 62 проекта — в номинации «Молодежь Москвы».

Гранты в номинации «Наше наследие» получат 55 патриотических инициатив.

На третьем месте — 37 победителей – инициативы, связанные со здоровым образом жизни и спортом.

Всего в конкурсе было представлено 12 номинаций.

Сергей Собянин отметил, что столичные некоммерческие организации участвуют в важнейших городских программах.

Грантовый конкурс помогает им воплощать в жизнь значимые проекты.

За 20 с лишним лет поддержку от города получили уже больше 3,4 тыс. некоммерческих проектов, уточнил мэр.